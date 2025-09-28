الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
السفير الأميركية تودع لبنان: لقد كانت خدمتي من أبرز محطات مسيرتي المهنية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - سبتمبر - 2025 10:51 صباحًا
ليزا جونسون

توجّهت السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون برسالة إلى الشعب اللبناني مع انتهاء مهامها في لبنان اليوم.

وكتبت جونسون عبر حساب السفارة الأميركية على “أكس”: “مع نهاية مهمتي كسفيرة للولايات المتحدة في لبنان، أودّ أن أعبّر عن امتناني العميق للشعب اللبناني على ما أبديتموه من دفء وكرم ضيافة وعزيمة راسخة”.

وقالت: “لقد كانت خدمتي في لبنان، هذا البلد الجميل القريب إلى قلبي، من أبرز محطات مسيرتي المهنية، وآمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها لبنان، وأن تحققوا المستقبل المستقر والآمن والسلمي والمزدهر الذي تستحقونه بحق”.

وختمت جونسون رسالتها الوداعية بالقول: “مع خالص الشكر وأطيب التمنيات”.

