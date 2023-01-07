السبت 14 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 7 يناير 2023 |
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السفير الإيراني بعد لقائه عون: لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت

منذ 7 دقائق
الرئيس السابق ميشال عون والسفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني

الرئيس السابق ميشال عون والسفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني

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استقبل الرئيس السابق ميشال عون سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني، يرافقه القائم بالأعمال حسن خليلي، في زيارة تهنئة بالأعياد، جرى خلالها بحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

بعد اللقاء، لفت السفير الايراني الى أن بلده “يرغب دائماً في أن يكون تقارب في وجهات النظر بين كل الأحزاب والأطياف والطوائف الموجودة في لبنان”، مضيفاً أن كلامه مع الرئيس عون جاء في هذا السياق.

كما دعا الأطراف اللّبنانية الى “تقريب وجهات النظر لإنتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، ما سيؤثّر على الانتعاش الاقتصادي والخروج من المهل المفروضة”.

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