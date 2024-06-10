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السفير الإيراني: نتنياهو في مأزق وسيقود كيانه إلى الزوال في وقتٍ قريب

منذ 37 دقيقة
السفير الإيراني مجتبى أماني

السفير الإيراني مجتبى أماني

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أكد السفير الإيراني مجتبى أماني في لبنان، في مداخلته خلال ندوة نظمتها جمعية “مراكز الإمام الخميني” في الهرمل، أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصلت بمبادئ الإمام الخميني وقيادته إلى ان تغيّرت المعادلات في المنطقة، وقد رأيتم ذلك بأعينكم بعد الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق”.

أضاف: “إن نتنياهو اليوم في مأزق، وسيقود كيانه إلى الزوال في وقت قريب”.

وسخر أماني “مما اسماه الاسرائيلي، “بإنجاز تحرير أربعة من الأسرى”، بعد ارتكاب مجزرة بشعة، وبعد تسعة أشهر من الحرب، وقتل وجرح عشرات آلاف المدنيين من النساء والأطفال، ومئات آلاف المهجرين، وتدمير المنازل في غزة”، متسائلا: “عن أي إنجاز يتحدث الإسرائيلي ويفرح به، وهو الذي لم يستطع تحقيق أهدافه التي أعلنها، وهي القضاء على “حماس” وتحرير اسراه، وتحقيق الأمن لمستوطني كيانه”.

وقال: “ما قام به نتنياهو هو خدعة لتمديد بقائه في السلطة، لكن ذلك لن يفيده شيئا، وإن شاء الله سنشهد النصر القريب لمقاومة وأهل غزة على هذا العدو”.

وختم: “الرأي العام في كل العالم قد تبدل، فهو يقف اليوم ضد إسرائيل ويؤيد الحق الفلسطيني”.

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