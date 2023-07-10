السفير البرازيلي: الحوار مخرج لحلّ الأزمة الرئاسيّة

زار السفير البرازيلي لدى لبنان تارسيزيو كوستا مكتب العلاقات الخارجية والمغتربين في حركة “أمل”، والتقى مسؤول المكتب علي حايك، بحضور مساعده علاء اللقيس.

ووفق بيان عن الحركة، عرض الفريقان للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البرازيل ولبنان وظهور الجالية اللبنانية في البرازيل على الصعد كافة، وكانت مناسبة شدد خلالها الطرفان على “التنسيق والتعاون في مجالات مختلفة لما فيه مصلحة البلدين”.

واعتبر السفير البرازيلي ان “الحوار هو مخرج لايجاد حل للازمة الرئاسية وانتظام العمل الحكومي ومقدمة لحل الازمة الاقتصادية”. ولفت الى ان “الجالية اللبنانية اندمجت في المجتمع البرازيلي وصارت جزءا من نسيج الشعب البرازيلي”.

بدوره، أكد حايك أن “لبنان يتطلع الى تفعيل العلاقة مع البرازيل الدولة التي تحتضن ملايين اللبنانيين”، كما أبدى استعداد الحركة للعب دور فاعل في هذا المجال.

واتفق الفريقان على استكمال اللقاءات والمباحثات لما فيه مصلحة البلدين.