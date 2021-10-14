الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السفير البريطاني: أحداث مقلقة في بيروت اليوم

14 - أكتوبر - 2021
السفير البريطاني في لبنان إيان كولارد

السفير البريطاني في لبنان إيان كولارد

A A A
طباعة المقال

علّق السفير البريطاني في لبنان إيان كولارد، على أحداث الطيونة، مشيراً الى أنه حصلت “أحداث مقلقة في بيروت اليوم، ومقلق رؤية التأثير على الأطفال والعائلات”.

ولفت في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، الى أن “المواجهات العنيفة لا تصب في مصلحة لبنان. ادعوا إلى ضبط النفس من قبل جميع الجهات”.
يذكر أنه شهد محيط قصر العدل في بيروت، وتحديداً منطقة الطيونة حيث تجمع مناصرو “حزب الله” و”حركة أمل” للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار، إطلاق كثيف للنار.

وكان أنصار الحزبين تداعوا إلى تنفيذ اعتصام ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكانوا بدأوا بالتجمع في منطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب غسان حاصباني
    حاصباني: سنعمل جاهدين للوصول الى حقيقة تفجير المرفأ
    السفارة الأوكرانية تقدّم عرضًا للحكومة اللبنانية.. ما مضمونه؟
    كهرباء لبنان
    عمّال ومستخدمو "كهرباء لبنان" يعلّقون إضرابهم لغاية 10 آب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
    مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    حسن نصرالله
    نصرالله يخشى من طعنة سورية.. وخوف من "بيعة" روسية - إسرائيلية