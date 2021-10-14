السفير البريطاني: أحداث مقلقة في بيروت اليوم

علّق السفير البريطاني في لبنان إيان كولارد، على أحداث الطيونة، مشيراً الى أنه حصلت “أحداث مقلقة في بيروت اليوم، ومقلق رؤية التأثير على الأطفال والعائلات”.

ولفت في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، الى أن “المواجهات العنيفة لا تصب في مصلحة لبنان. ادعوا إلى ضبط النفس من قبل جميع الجهات”.

يذكر أنه شهد محيط قصر العدل في بيروت، وتحديداً منطقة الطيونة حيث تجمع مناصرو “حزب الله” و”حركة أمل” للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار، إطلاق كثيف للنار.

وكان أنصار الحزبين تداعوا إلى تنفيذ اعتصام ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكانوا بدأوا بالتجمع في منطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.