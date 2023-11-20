السفير الروسي التقى بو حبيب: الوضع في جنوب لبنان خطير جدًا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب السفير الروسي ألكسندر روداكوف، الذي قال بعد اللقاء: “نحن على تواصل دائم حيث نناقش بعض المواضيع والمصالح سواء كانت ثنائية أو دولية”.

أضاف: “كما تحدثنا عن الوضع في لبنان والجنوب وهو خطير جدًا ولا بد من وقفه، والأحداث في المنطقة خصوصًا في غزة، ونحن في كل المحافل الدولية ننادي بالسلام ووقف العمليات الحربية والعسكرية”.

وأشار بو حبيب بعد اللقاء إلى أنّه تسلم رسالة تهنئة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لمناسبة عيد الاستقلال شدد فيها على دعم سيادة واستقلال لبنان وسلامة أراضيه.