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السفير السعودي وليد بخاري زار إيلي الفرزلي في دارته

منذ 51 دقيقة
السفير السعودي وليد البخاري والنائب السابق ايلي الفرزلي

السفير السعودي وليد البخاري والنائب السابق ايلي الفرزلي

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زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، الاثنين، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق إيلي الفرزلي في دارته ببيروت.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة إضافة إلى عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبعد اللقاء قال الفرزلي: “كان اجتماعاً مليئاً بالمحبّة والودّ مع السفير السعودي وليد البخاري وهو يرى ويؤكّد أنّ للبنانيين الدور الأساس في صناعة الفكرة التي تنتج رئيساً وفاقيًّا له”.

وأضاف: “نؤكّد على العلاقات المتينة بين لبنان والسعودية وهناك محاولة للوصول إلى قناعة مشتركة بشأن الاستحقاق الرئاسي والتفكير بصوتٍ عالٍ بما يؤدّي إلى دور لبناني مميّز في المنطقة”.

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