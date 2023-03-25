السفير السعودي يحذر من مغبة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، في حضور عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ملحم رياشي.

وقال البخاري بعد اللقاء إنّ “لبنان عضو مؤسس في جامعة الدول العربية وحماية شعبه وإنقاذ هويته مرتبطان بالأمن القومي العربي والسلام الإقليمي والدولي”.

وأضاف البخاري: “الاتفاق السعودي الإيراني يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الدبلوماسية”.

وحذّر “من مغبة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية”.

أما مصادر معراب، فقالت بعد اللقاء المطول الذي جمع جعجع بالبخاري إنّ “مواقف المملكة ثابتة تجاه لبنان ولن تتغير ولا تأثير سلبي للتسوية السعودية الإيرانية على لبنان”.

وتابعت المصادر أنّ “الملف الرئاسي كان حاضرا وتم البحث في دور السعودية في اللجنة الخماسية وضرورة انتخاب رئيس سيادي واصلاحي وخارج الاصطفافات”.