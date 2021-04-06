الثلاثاء 24 شعبان 1442 ﻫ - 6 أبريل 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السفير الصيني في لبنان: 90 ألف جرعة من لقاح سينوفارم للحكومة والجيش

منذ 31 دقيقة
السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان

السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان

A A A
طباعة المقال

أوضح السفير الصيني في لبنان، وانغ كيجيان، أن “الشعبين اللبناني والصيني يتبادلان الدعم في وجه كورونا ويحاربانها.

وقال: “على الرغم من شح العرض للقاحات الصينية، نقدم دفعتين من اللقاحات للحكومة والجيش اللبنانيين متمثلة بـ 90 ألف جرعة، الأمر الذي يعكس الصداقة العميقة بين جيش وشعب البلدين ودعم الجانب الصيني للجانب اللبناني في مكافحة الجائحة”.

وخلال تسليمه وزير الصحة هبة من لقاح “سينوفارم” الصيني، أعرب السفير الصيني عن ثقته بأن “اللقاحات ستلعب دوراً ايجابياً برفع القدرات على الوقاية من الجائحة”.

وأفاد بأنه سيغادر “لبنان غدا عند انتهاء مهمته. وشكر الأصدقاء اللبنانيين على ما قدموا لي من الدعم والمساعدة خلال فترة عملي في لبنان، وتمنى للبنان الانتصار المبكر على الجائحة ولشعبه الصحة والسلامة والاستقرار والازدهار”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

ماري كلود نجم
نجم: التدقيق الجنائي قرار وليس توصية
لقاء بين نجاة رشدي ووزني
رشدي: نشدد على وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان
غادة عون
استدعاء القاضية غادة عون الى جلسة تحقيق الاثنين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سحور رمضان
إحذروا تناول هذه الأطعمة والمشروبات على السحور وأخرى ضرورية للحد من العطش
تنميل (خدر) اليدين
مرض خطير يؤدي إلى التنميل … إليكم التفاصيل
عملية جراحية - أرشيفية
بالفيديو: أطباء من السماء … استكملوا عملية جراحية للقلب أثناء احتراق المستشفى