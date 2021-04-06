السفير الصيني في لبنان: 90 ألف جرعة من لقاح سينوفارم للحكومة والجيش

أوضح السفير الصيني في لبنان، وانغ كيجيان، أن “الشعبين اللبناني والصيني يتبادلان الدعم في وجه كورونا ويحاربانها.

وقال: “على الرغم من شح العرض للقاحات الصينية، نقدم دفعتين من اللقاحات للحكومة والجيش اللبنانيين متمثلة بـ 90 ألف جرعة، الأمر الذي يعكس الصداقة العميقة بين جيش وشعب البلدين ودعم الجانب الصيني للجانب اللبناني في مكافحة الجائحة”.

وخلال تسليمه وزير الصحة هبة من لقاح “سينوفارم” الصيني، أعرب السفير الصيني عن ثقته بأن “اللقاحات ستلعب دوراً ايجابياً برفع القدرات على الوقاية من الجائحة”.

وأفاد بأنه سيغادر “لبنان غدا عند انتهاء مهمته. وشكر الأصدقاء اللبنانيين على ما قدموا لي من الدعم والمساعدة خلال فترة عملي في لبنان، وتمنى للبنان الانتصار المبكر على الجائحة ولشعبه الصحة والسلامة والاستقرار والازدهار”.