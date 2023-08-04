السفير العالمي للسلام: لضرورة أخذ التحقيقات مجراها في قضية انفجار المرفأ

دعا السفير العالمي للسلام حسين غملوش، الى ضرورة ان تأخذ التحقيقات مجراها في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد 3 سنوات من المماطلة والتسويف، وقال في بيان لمناسبة الرابع من آب، ذكرى انفجار المرفأ: “تطل علينا ذكرى 4 آب الاليمة وما تزال صور الدمار متجسدة امامنا في محيط مرفأ بيروت، تذكرنا بهول الكارثة التي حلت على اللبنانيين، وما زال وجع الاهالي على فلذة اكبادهم يحاكي ضميرنا ويستصرخنا التحرك سريعا لكشف الفاعلين وانزال اقصى العقوبات في حق المرتكبين والمتقاعسين والمستهترين بأرواح الناس وبأمن هذا البلد واستقراره”.

وقال: “خلال الـ3 سنوات التي مرت تم تقديم اكثر من 25 طلبا لاقالة المحقق العدلي الرئيسي وقضاة اخرين معنيين بالقضية ما ادى الى تعليق التحقيق اكثر من مرة اثناء الفصل في القضية، وادت السلسلة الاخيرة من الطعون القانونية الى تعليق التحقيق في 23 كانون الاول 2021 ، بعد ذلك تم الافراج عن المحتجزين على خلفية الانفجار، تزامنا مع دعوات المنظمات الدولية والحقوقية والدول الغربية الى مواصلة التحقيقات وتجريم الفاعلين دفاعا عن حقوق ضحايا الانفجار وحماية للحق الاساسي في الحياة، ولكن رغم هذه الدعوات ما زال ضحايا الانفجار واهاليهم محرومين من العدالة”.

اضاف: “ان عائلات الضحايا التي رفعت شعار هذا العام “من اجل العدالة والمحاسبة ……مستمرون”، تشعر بخيبة امل في امكانية تحقيق العدالة، ولكن يبقى الامل في القلوب بتجاوز الازمات والعراقيل وتتجه الانظار الى اجراء تعديل واصلاحات في القوانين لانهاء اساءة استخدام الاجراءات القضائية”.

ولفت الى انه “آن الاوان للبنان ان ينهي حلقة الافلات من العقاب كما يحصل في معظم الاحيان، حيث تبدأ التحقيقات ثم يكون مصيرها ادراج النسيان”.

وختم غملوش: “الحوار هو السبيل الوحيد لحل الازمات كافة، ودولة القانون والمؤسسات آتية لا محالة، لتجعل المواطن والمسؤول سواسية امام القانون. وهنا لا يسعنا الا ان نردد مع قداسة البابا قوله: “آمل ان تجد أزمة لبنان المعقدة حلا يليق بتاريخ وقيم ذلك الشعب”.