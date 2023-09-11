السفير الفرنسي للبنانيين: بإمكانكم أن تعتمدوا عليّ

مع تسلُّمه مهامه الديبلوماسية الجديدة في بيروت، أعرب السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، عبر فيديو نشره على منصة “إكس”‎ عن بالغ سروره بقدومه إلى لبنان لبدء مهمته خلفاً لآن غريو.

وتوجّه ماغرو إلى اللبنانيين بالقول: “لقد استلمت للتوّ مهامي في لبنان وأردتُ أن أتوجّه إليكم مباشرة لأخبركم عن بالغ سرورنا، زوجتي وأنا، بقدومنا إلى هذا البلد الجميل، ولأُعيد التأكيد على دعم فرنسا وعلى الأهمية التي أوليها لمواصلة نشاطنا إلى جانبكم في مختلف القطاعات”.

وأضاف: “إستمراراً لعمل آن غريو، التي أودّ تحيّتها، وبدعم من مشغّلينا ووكالاتنا، يواصل فريق العمل الفرنسي حشد جهوده لمواكبة مبادراتكم في خدمة تقدّم لبنان على طريق الاستقرار والازدهار”.

وإذ شدد ماغرو على أنّ “التحدّيات كثيرة”، أعلن أنّه “واثق من أننا سنتمكّن معاً، بفضل ما تتحلّون به من إرادة وأمل، من الحفاظ على صداقة فرنسية-لبنانية متجذّرة في التاريخ ولكنّها في الوقت نفسه تتطلّع بعزم إلى المستقبل بمشاريع ملموسة يجب أن تستجيب للتحديات القائمة حالياً”.

وختم رسالته: “أنتظر بفارغ الصبر أن أذهب للقائكم في كافّة أنحاء هذا البلد الجميل، وآمل أن تتاح لي فرصة التحدّث مع أكبر عدد منكم. بإمكانكم أن تعتمدوا عليّ للإصغاء إليكم في هذه اللحظات التي أدرك أنها معقّدة”.