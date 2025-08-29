الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
السفير القطري من السرايا: قدمنا الدعم الكامل للرئيس سلام وعلاقتنا تاريخية مع الحكومة اللبنانية

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2025 3:22 مساءً
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا اليوم الجمعة سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال السفير القطري بعد اللقاء: “قدمنا الدعم الكامل كحكومة دولة قطر للرئيس سلام، وعلاقتنا تاريخية مع الحكومة اللبنانية ولدينا مشاريع قطرية كثيرة قائمة في لبنان، كذلك هناك دعم مستمر للجيش اللبناني، ودعم في المجالين الإقتصادي والصحي ومنها دعم مستشفى الكرنتينا.”

وأضاف الفير: “أبلغت الرئيس نواف سلام أين وصلنا في المشاريع القطرية، وعرضنا للعلاقات اللبنانية القطرية، والحمدلله أتى في هذا الصيف عدد كبير من المواطنين القطريين الى لبنان ، وان شاء الله يزدهر لبنان ويعود كما كان.”

