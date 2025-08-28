الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السفير القطري يؤكد للرئيس عون استمرار دعم دولة قطر للبنان في مختلف المجالات

منذ 17 دقيقة
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع السفير القطري في لبنان، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع السفير القطري في لبنان، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني

A A A
طباعة المقال

التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم الخميس السفير القطري في لبنان، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأكد السفير القطري للرئيس عون استمرار دعم دولة قطر للبنان في مختلف المجالات، وحرصها على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

كما استقبل الرئيس عون وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، الذي نقل إليه دعوةً لرعاية مؤتمر الصناعات اللبنانية الذي ستنظمه وزارة الصناعة بالتزامن مع معرض الصناعات اللبنانية الذي تنظمه جمعية الصناعيين اللبنانيين في شهر تشرين الأول المقبل.

    المزيد من أخبار لبنان

    جزء من الأسلحة التي تسلمها الجيش اللبناني من المخيمات الفلسطينية
    الرئاسة الفلسطينية تعلن تسليم الدفعة الثانية من السلاح الموجود داخل المخيمات للجيش
    النائب الأسترالي بوب كاتر يتجادل مع مراسل 9News جوش بافاس خلال مؤتمر صحفي في بريسبان، كوينزلاند، أستراليا، 28 أغسطس 2025
    نائب أسترالي يهدّد صحافياً.. ما علاقة أصوله اللبنانية!؟
    مروان شربل
    مروان شربل: إيران تؤكد أن سلاح حزب الله إيراني ولا يمكن التصرّف به

    الأكثر قراءة

    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
    عناصر من الجيش اللبناني
    واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!