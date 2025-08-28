السفير القطري يؤكد للرئيس عون استمرار دعم دولة قطر للبنان في مختلف المجالات

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع السفير القطري في لبنان، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني

التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم الخميس السفير القطري في لبنان، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأكد السفير القطري للرئيس عون استمرار دعم دولة قطر للبنان في مختلف المجالات، وحرصها على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

كما استقبل الرئيس عون وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، الذي نقل إليه دعوةً لرعاية مؤتمر الصناعات اللبنانية الذي ستنظمه وزارة الصناعة بالتزامن مع معرض الصناعات اللبنانية الذي تنظمه جمعية الصناعيين اللبنانيين في شهر تشرين الأول المقبل.

