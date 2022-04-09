السفير الكويتي: ما نريده من لبنان ان يكون لبنانيا في عروبته وسياسته

اكد السفير الكويتي عبد العال القناعي، على هامش زيارته مركز سرطان الأطفال، ان جلّ ما تريده الكويت من لبنان ان يكون لبنانيا في عروبته وسياسته، لافتا الى وضع تصور بين القيادات في الخليج ولبنان حول كيفية اعادة العلاقات الى طبيعتها.

وشدد على ان الانتخابات شأن لبناني، والكويت تثق بما سمعته من وعود.

وأوضح في تصريح لصحيفة “القبس”، بمناسبة عودته لبيروت لتولي مهامه كسفير، بعد أشهر على الأزمة الدبلوماسية التي تسببت بها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق ​جورج قرداحي​، “أننا نتمنى عودة العلاقات اللبنانية مع جميع ​الدول العربية​ خاصة مع ​دول الخليج​، وأن يتم التواصل لإعادة العلاقات إلى اقوى مما كانت عليه في السابق”.

يشار إلى أن سفير دولة الكويت عبد العال القناعي عاد أمس الجمعة الى بيروت، وكان في استقباله في صالون الشرف، المستشار في ​السفارة الكويتية​ في لبنان عبد الله الشاهين، وأركان السفارة الكويتية في لبنان.

وسبق أن رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان بإبلاغها رسميا بعودة سفير ​الكويت​ ​عبد العال القناعي​ الى مركز عمله في بيروت، مؤكدة انها تقدر عاليا الجهود كافة التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع الأشقاء في ​دول الخليج​.