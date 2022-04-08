الجمعة 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السفير الكويتي وصل إلى بيروت

8 - أبريل - 2022
السفير الكويتي إلى لبنان

السفير الكويتي إلى لبنان

A A A
طباعة المقال

بعدما تبلّغ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يوم أمس من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية بعودته الى بيروت، وصل​ القناعي بعد ظهر اليوم، إلى مطار رفيق الحريري.

وكان في استقباله في صالون الشرف، المستشار في ​السفارة الكويتية​ في لبنان عبد الله الشاهين، وأركان السفارة الكويتية في لبنان.

وسبق أن رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان بإبلاغها رسميا بعودة سفير ​الكويت​ ​عبد العال القناعي​ الى مركز عمله في بيروت، مؤكدة انها تقدر عاليا الجهود كافة التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع الأشقاء في ​دول الخليج​.

وتابعت :”يجمعنا بالكويت تاريخ طويل من المواقف المشرفة والاحترام المتبادل، وننتهز هذه المناسبة لشكر وتقدير الدور الكويتي المنفتح والبناء الهادف الى صون وتعزيز العلاقات بين الاشقاء العرب كافة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    ارتفاع مقلق بحوادث السير في لبنان
    أرقام صادمة لحوادث المرور القاتلة في لبنان
    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    قرار هام جداً من وزير التربية
    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    رويترز تكشف عن وثائق تدحض تصريحات سلامة عن مراجعة مالية لمصرف لبنان المركزي!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
    كارثة المرفأ
    حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
    اللواء ابراهيم
    اللواء ابراهيم: أزمة الجوازات أزمة عمر