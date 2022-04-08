السفير الكويتي وصل إلى بيروت

بعدما تبلّغ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يوم أمس من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية بعودته الى بيروت، وصل القناعي بعد ظهر اليوم، إلى مطار رفيق الحريري.
وكان في استقباله في صالون الشرف، المستشار في السفارة الكويتية في لبنان عبد الله الشاهين، وأركان السفارة الكويتية في لبنان.
وسبق أن رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان بإبلاغها رسميا بعودة سفير الكويت عبد العال القناعي الى مركز عمله في بيروت، مؤكدة انها تقدر عاليا الجهود كافة التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع الأشقاء في دول الخليج.
وتابعت :”يجمعنا بالكويت تاريخ طويل من المواقف المشرفة والاحترام المتبادل، وننتهز هذه المناسبة لشكر وتقدير الدور الكويتي المنفتح والبناء الهادف الى صون وتعزيز العلاقات بين الاشقاء العرب كافة”.