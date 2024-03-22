السفير اللبناني في روسيا: لم تتبلغ السفارة عن أي إصابات بين اللبنانيين المتواجدين في موسكو

على أثر وقوع الهجوم المسلّح في قاعة للحفلات الموسيقية قرب العاصمة موسكو، وسقوط أكثر من 40 قتيلاً ومئة جريح، أكد السفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصّار في اتصال مع موقع “mtv” أن “السفارة اللبنانية تتابع بالطبع ما يجري في مجمع crocus city الذي يحتوي على قاعات مؤتمرات وصالات احتفالات ومسارح، ومراكز تجارية فخمة، ويُعتبر من أهم المراكز في موسكو بالرغم من وقوعه على بعد حوالي ٢٥ كلم عن وسط العاصمة”.

وأشار بو نصّار إلى أنه “حتى الآن لا تزال الأمور ضبابية للغاية نظراً لضخامة الهجوم. كما ان عدد الضحايا والمصابين لم يُعرف بشكل نهائي ودقيق”.

ورداً على سؤال عمّا إذا تم تسجيل أي إصابة بين أفراد الجالية اللبنانية في روسيا، قال بو نصّار: “ما يمكنني تأكيده، أنه حتى اللحظة لم تتبلغ السفارة عن أي إصابات بين اللبنانيين المتواجدين في موسكو. وسنبقى على تواصل دائم مع الجهات المختصة للتأكد من عدم وجود أي إصابات بين أبناء الجالية”.