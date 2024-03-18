السفير المصري بعد لقاء سفراء اللجنة الخماسية مع بري: "الإشارات إيجابية"

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، سفراء اللجنة الخماسية، “سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، السفير المصري علاء موسى وسفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني”.

وبعد اللقاء قال السفير المصري علاء موسى إن “الإشارات إيجابية وهناك مرونة والبحث عن أرضية مشتركة بين الافرقاء”.

وتابع: “الخرق الملموس الذي حققه سفراء اللجنة الخماسية هو اقتناع الافرقاء بالوفاق للتوصل الى رئيس”.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على المساعي لانتخاب رئيس للجمهورية والعمل على تشكيل وجهة نظر موحدة لانتخاب الرئيس.