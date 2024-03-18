الأثنين 8 رمضان 1445 ﻫ - 18 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السفير المصري بعد لقاء سفراء اللجنة الخماسية مع بري: "الإشارات إيجابية"

منذ دقيقة واحدة
السفير المصري في لبنان علاء موسى

السفير المصري في لبنان علاء موسى

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، سفراء اللجنة الخماسية، “سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، السفير المصري علاء موسى وسفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني”.

وبعد اللقاء قال السفير المصري علاء موسى إن “الإشارات إيجابية وهناك مرونة والبحث عن أرضية مشتركة بين الافرقاء”.

وتابع: “الخرق الملموس الذي حققه سفراء اللجنة الخماسية هو اقتناع الافرقاء بالوفاق للتوصل الى رئيس”.

وأشار إلى أنه  تم التأكيد على المساعي لانتخاب رئيس للجمهورية والعمل على تشكيل وجهة نظر موحدة لانتخاب الرئيس.

    المزيد من أخبار لبنان

    قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
    غارة إسرائيلية على العديسة واستهداف منزل عند أطراف رامية
    النائب عماد الحوت
    النائب الحوت يرد على تصريحات بعض النواب: "هذا لا يليق في لحظة الشهادة"!
    جمعية المصارف
    خبير مالي: كل ما يقال عن دمج مصارف في لبنان شائعات لا صحة لها

    الأكثر قراءة

    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    حالة من الغضب والهستيريا تصيب بايدن بعد سماعه هذا الخبر!
    عناصر من قوى الأمن
    مُصاب بطلق ناري في خاصرته في البقاع.. وقوى الأمن تكشف مفاجأة!
    الوزير بسام مولوي
    قرار مفاجئ لوزير الداخلية يتعلق بمصلحة تسجيل السيارات