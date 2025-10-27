الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
السفير المصري بعد لقائه سلام: نعمل لتجنب التصعيد في لبنان

منذ 11 ثانية
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والسفير المصري في لبنان علاء موسى

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية اليوم السفير المصري في لبنان علاء موسى، حيث جرى بحث الأوضاع الإقليمية والتطورات في لبنان.

وقال السفير موسى بعد اللقاء: “تناولنا عدداً من الملفات، في مقدمتها التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، والتي باتت تأخذ أشكالاً جديدة سواء من حيث نطاقها الجغرافي أو وتيرتها ونوعيتها. وقد أكدنا على أهمية تحليل هذه التطورات بدقة وتقدير الخطوات المستقبلية الملائمة، في ظل التنسيق الكامل بين مصر ولبنان على المستويين السياسي والأمني”.

وأضاف أن البحث تناول أيضاً زيارة الرئيس سلام المرتقبة إلى مصر نهاية الأسبوع الجاري للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث سيمثل لبنان رسمياً في المناسبة. كما تطرق اللقاء إلى التحضيرات لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والذي سيمتد على مدى ثلاثة أيام ويتخلله توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية إلى جانب لقاءات يعقدها الرئيس سلام في القاهرة.

ورداً على سؤال حول وجود مبادرة مصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، أوضح موسى أن القاهرة تواصل تنسيقها الوثيق مع الدولة اللبنانية منذ بداية التصعيد، مشيراً إلى أن مصر تسعى للبناء على الزخم الناتج عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ونتائج اجتماع شرم الشيخ، من أجل الدفع نحو إنهاء النزاعات في المنطقة.

وقال: “نستخدم ما تحقق من نجاحات مصرية في التوصل إلى وقف النار في غزة، بالتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين، لمحاولة تحريك الملف اللبناني وتجنب مزيد من التصعيد”.

وختم السفير بالقول: “نحن لا نحمل رسائل تهديد أو تحذير، بل رسالة تحوّط وحرص على أمن لبنان واستقراره، ونعمل مع جميع مؤسسات الدولة اللبنانية لتفادي أي تدهور محتمل في الأوضاع”.

