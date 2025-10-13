الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
السفير المصري: على لبنان أن ينهي مسألة حصر السلاح

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 13 - أكتوبر - 2025 4:03 مساءً
السفير المصري لدى لبنان علاء موسى

أوضح السفير المصري علاء موسى، أن “لبنان حاضر في القمة بكل قوة، وتم التوافق على أن من يشارك هو من له علاقة في ما يحصل في غزة ويساهم في استقرارها وإعادة الإعمار فيها في المستقبل”.

ورأى موسى في حديث للـlbci، أن “مؤتمر شرم الشيخ عنوان للجهود والإرادة العربية التي توحدت وراء موقف حقيقي، واليوم سيكون بداية لمرحلة جديدة عنوانها السلام”، مشددا على أن “هناك الكثير من التحديات، ولكن إذا ما استمر الزخم نفسه يمكن التغلب عليها”.

وأضاف: “على لبنان أن ينهي مسألة حصل السلاح، ونرجو أن نستفيد من الجو العام في المنطقة وأن يستفيد منه لبنان”.

