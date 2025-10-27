الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السفير المصري في لبنان: ندعم مواقف الرئيس عون المتعلقة بـحصرية السلاح بيد الدولة

منذ 9 دقائق
السفير المصري لدى لبنان علاء موسى

السفير المصري لدى لبنان علاء موسى

A A A
طباعة المقال

أكد السفير المصري في لبنان علاء موسى، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدا، أنّ زيارة مدير المخابرات المصرية إلى بيروت تأتي في إطار التنسيق الأمني والسياسي بين القاهرة ولبنان، لافتًا إلى أنّ مصر تبذل جهودًا لتهدئة الأوضاع في ظلّ التطورات الأمنية الراهنة.

ورأى موسى أنّ ما يشهده الجنوب من تصاعد في الاعتداءات الإسرائيلية من حيث المدى والوتيرة “يدعونا للتحوّط ممّا يجري”.

كما أكّد دعم بلاده لمواقف الرئيس عون المتعلقة بـحصرية السلاح بيد الدولة، ولطرحه استعداد لبنان للدخول في مفاوضات، مشيرًا إلى أنّ مصر “تقف إلى جانب مقاربة الرئيس بشكل كامل وواضح، وتمد يد العون في هذا المجال”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نسيب غبريل
    نسيب غبريل لصوت بيروت: تأجيل بدء المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز يؤدي لكلفة متراكمة على الاقتصاد اللبناني
    رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ
    ضغوط إسرائيلية مرتقبة على لبنان قبل السنة الجديدة وفق تقييم خبير
    وزير الإعلام الدكتور بول مرقص
    وزير الإعلام بول مرقص ينعى الإعلامي بسام براك

    الأكثر قراءة

    مشهد للمباني السكنية المتضررة في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء الغارات الاسرائيلية. رويترز
    تحذيرات خطيرة إلى مسؤولي حزب الله.. هل ستعود الضاحية إلى دائرة الاستهداف الإسرائيلي؟
    صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
    تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟
    مباني مدمرة وأنقاض في حولا بسبب الغارات الإسرائيلية، جنوب لبنان، 11 أكتوبر 2025. رويترز
    منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. إسرائيل اغتالت 365 عنصراً من حزب الله!