السفير المصري في لبنان: ندعم مواقف الرئيس عون المتعلقة بـحصرية السلاح بيد الدولة

أكد السفير المصري في لبنان علاء موسى، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدا، أنّ زيارة مدير المخابرات المصرية إلى بيروت تأتي في إطار التنسيق الأمني والسياسي بين القاهرة ولبنان، لافتًا إلى أنّ مصر تبذل جهودًا لتهدئة الأوضاع في ظلّ التطورات الأمنية الراهنة.

ورأى موسى أنّ ما يشهده الجنوب من تصاعد في الاعتداءات الإسرائيلية من حيث المدى والوتيرة “يدعونا للتحوّط ممّا يجري”.

كما أكّد دعم بلاده لمواقف الرئيس عون المتعلقة بـحصرية السلاح بيد الدولة، ولطرحه استعداد لبنان للدخول في مفاوضات، مشيرًا إلى أنّ مصر “تقف إلى جانب مقاربة الرئيس بشكل كامل وواضح، وتمد يد العون في هذا المجال”.