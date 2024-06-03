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السفير المصري لدى لبنان: حراك لودريان يأتي بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لتحقيق تقدم في الملف الرئاسي

منذ ساعة واحدة
السفير المصري في لبنان علاء موسى

السفير المصري في لبنان علاء موسى

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أشار السفير المصري لدى لبنان، علاء موسى، إلى أن زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان جاءت بالتنسيق مع نشاطات اللجنة الخماسية، مؤكدًا على أهمية هذه الزيارات في تحقيق تقدم ملموس في الملف الرئاسي اللبناني.

وأوضح موسى في تصريحاته لقناة “الجديد” أن انطباع لودريان كان إيجابيًا بعد لقاءاته مع القوى السياسية اللبنانية، مشيرًا إلى أنه شعر براحة نسبية لما سمعه، مما يعزز إمكانية البناء على هذه المواقف لإحداث تقدم في مسار انتخاب رئيس الجمهورية.

وأضاف موسى أن المشاورات بين القوى السياسية هي أمر طبيعي للوصول إلى نتيجة مرضية، مشيرًا إلى أن “القوات اللبنانية” تعتبر ترؤس رئيس مجلس النواب نبيه بري لهذه المشاورات سابقة في العملية السياسية.

وأكد السفير المصري أن العمل السياسي مستمر، وأن اللجنة الخماسية تسعى لتجاوز العقبات من خلال التفاعل مع القوى السياسية اللبنانية، مؤكدًا على أهمية التكاتف والتعاون لتحقيق الهدف المنشود.

تأتي تصريحات موسى لتسلط الضوء على الجهود المبذولة من قبل اللجنة الخماسية والمبعوث الفرنسي لودريان في سبيل تقريب وجهات النظر بين الأطراف اللبنانية، بهدف الوصول إلى توافق يمهد الطريق لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

    المصدر :
  • وكالات

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