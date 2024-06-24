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السفير المصري: ما نحتاجه في لبنان والمنطقة هو التهدئة

منذ 5 دقائق
السفير المصري في لبنان علاء موسى

السفير المصري في لبنان علاء موسى

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أشار السفير المصري علاء موسى في ختام الجولة الميدانية في مطار رفيق الحريري الدولي الى، اننا “اطلعنا على آلية العمل هناك وتفقدنا عدداً من المنشآت واستمعنا من المسؤولين تفاصيل عن مجريات العمليات هناك خصوصاً في ما يتعلق بالاستيراد والتصدير”.

وشدد على، ان وجودهم في المطار اليوم هو رسالة دعم للبنان ونحنُ ندعو للتهدئة وتخفيف التوتر قدر الإمكان.

واعتبر موسى، ان “السعي الأساس يكمن في وقف حرب غزة وبالتأكيد فإن حصول ذلك سيؤدي إلى وقف الجبهات الأخرى”.

ولفت الى، ان “صحيفة “تلغراف” تتحمل مسؤولية ما نشرته نقلاً عن مصادر غير معروفة”، مشيرا الى انه “ليس لديّ صلاحية لتفتيش مطار بيروت ولكن ما استمعنا إليه من المسؤولين هناك توضح أن مسار العمل يمضي وفق آليات جيدة”.

ورأى موسى، أن “ما نحتاجه في لبنان والمنطقة هو التهدئة من أجل الوصول إلى حلول لملفات عديدة”.

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