السفير المصري من عين التينة: الموقف في الخماسية "واحد وموحّد"

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، حيث تناول البحث تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان، والعلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى الاستحقاق الرئاسي وعمل اللجنة الخماسية .

وبعد اللقاء، تحدث السفير المصري إلى الإعلاميين قائلًا: “تشرفت اليوم بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وهي زيارة تأتي في إطار حرصي الدائم على التواصل معه ومع كافة القوى السياسية”.

وأضاف: “وقد تناولنا مجمل الأوضاع في المنطقة وما يحدث من تطورات وتأثيرها وتفاعلها على المنطقة وعلى دولها بخاصة على مصر ولبنان، وقد استمعت إلى تقييمات دولته ورؤيته للمستقبل وطرحت عليه أيضًا تقييمنا، وتناولنا أيضًا مسألة الشغور الرئاسي ودور اللجنة الخماسية وخريطة عملها في المستقبل وتبادلنا الآراء حول هذا الأمر، وكلها بإذن الله سوف تؤدي إلى أشياء إيجابية سوف تظهر في المستقبل القريب إن شاء الله”.

وردًا على سؤال حول أسباب تأجيل موعد سفراء اللجنة الخماسية مع الرئيس بري؟

أجاب السفير المصري: “في الحقيقة اللقاء مع دولة الرئيس اليوم هو فرصة للتأكيد على أن الموقف في الخماسية موقف واحد وموحد، وأمس التقيت دولة الرئيس ميقاتي ونقلت له نفس الرسالة، وكما عبرت في أكثر مناسبة عن أن موقف الخماسية على قلب رجل واحد وفقط فيما يتعلق باجتماع اليوم من قبل الخماسية اللقاء تم تأجيله إلى الفترة المقبلة، وذلك في إطار اجتماعات أخرى لسفراء الخماسية مع مختلف القوى السياسية من أجل ترتيب مواعيد السفراء فقط لترتيب مواعيد السفراء، وهذا أمر طبيعي يحصل بما يخص جدول ارتباطات السفراء، وهذا سوف يتم تداركه ومراعاته في المستقبل، ونحن في الحقيقة نسعى لترتيب لقاء لسفراء الخماسية سريعًا، وهذا الاجتماع لا يهدف للحديث حول تناقضات، بالعكس يتحدث حول المشتركات وخريطة طريق لعمل الخماسية”.

وحول ضرورة فصل الملف الرئاسي عن ما يجري في قطاع غزة، تابع السفير المصري: “أقول من طبيعة الأمور أن أي دولة في العالم يجب أن يكون لها رئيس وفي الظروف المشددة والحرجة يتطلب أكثر هذا الأمر، وبالتالي نحن نرى أن ما يحصل في المنطقة وما يواجهه لبنان ودول المنطقة من تحديات يستوجب الإسراع في إتمام هذا الاستحقاق وهو انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن”.