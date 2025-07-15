السفير المصري: ندعم قرار الدولة بحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية

أشار السفير المصري في بيروت ​علاء موسى​ الى الروابط الاخوية والمصير العربي الواحد يفرض تكاتفاً بين الشعوب العربية لذا لم تتأخر مصر يوماً على الوقوف الى جانب لبنان، واليوم مع العهد الجديد في لبنان نستبشر باسترداد دوره الفاعل والمنشود على الساحتين الاقليمية والاقليمية.

وأوضح موسى باحتفال في الذكرى الـ73 لثورة يوليو في السفارة المصرية، بأن لبنان الكبير ليس دولة وظيفية عابرة بل رسالة ابدية وخالدة لتمجيد ​السلام والتعايش​، ولبنان ليس قابلا للضم والتقسيم ولا لأي صورة من صور انتقاص السيادة، ومصر ستبقى حريصة على مساندة لبنان وستستمر في ما يسهم في صموده وازدهاره، وسنواصل العمل مع كافة الاطراف لانسحاب اسرائيل غير المشروط من لبنان والتوقف عن انتهاكات السيادة اللبنانية تطبيقا للقرار 1701 وكي تستطيع الدولة اللبنانية بسط سيادتها، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه لبنان لناحية وقف التهديدات الاسرائيلية واعادة الاعمار ودعم الجيش.

وأردف “نؤكد ايمان مصر الراسخ بان تفعيل المؤسسات هو اساس للنهوض، ونحن ندعم قرار الدولة بحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية ونؤيد مقاربة الرئيس جوزاف عون لتحقيق هذا الهدف، ومشاركة مصر في اللجنة الخماسية انطلقت من الحرص على مصلحة لبنان، وقد انصبت مساعي اللجنة على تشجيع الحوار وانهاء الشغور الرئاسي.

ولفت الى أننا نتطلع الى تعزيز التعاون الاقتصادي، وأكد استعداد مصر للمساهمة في اعادة اعمار ما هدمته اسرائيل.

ولفت الى أن لبنان يزخر بالفرص، ونؤمن بقدرة العهد على تحقيق الاستقرار، وأن ينأى بنفسه عن الصراعات لا مصلحة له فيها.

وأكد موسى أن مصر تعمل لسلام عادل وشامل، وشدد على رفض تهجير الشعب الفلسطيني، وأكد أ، مصر عمل على الوصول لاتفاق في غزة وادخال المساعدات.

وفي ختام كلمته، كرم السفير المصري الاعلامية هدى شديد يتقديم درع لشقيقها، كما كرم وزير السياحة السابق وليد نصار.