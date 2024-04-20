السفير المصري يرى إيجابيات في الأفق: هناك استعداد للحوار

أكد السفير المصري علاء موسى أن “منطلق تحركنا كان الاشارات الايجابية التي تلقيناها من مختلف الفرقاء حول القبول بفكرة الحوار والمرحلة الثانية هي الدخول بالبحث بآلية هذا الحوار وغيرها من التفاصيل”.

وفي حديثه للـ “OTV”، أوضح أنه “في لقائنا مع الوفاء للمقاومة استمعنا منها لنفس مهم وايجابي وهناك رغبة بالتعاون واستعداد للحوار ورعد لم يتحدث انه مستعد للتنازل عن ترؤس بري للحوار والتركيز كان على فكرة الحوار وهذا الاهم”.

وقال موسى: “سعدت بوجود السفير السعودي في اللقاء مع باسيل لان وجود المملكة باي مكان هو رسالة مهمة اما غيابه عن بنشعي فسببه انه كان ابلغني صراحة انه متوعك بعض الشيء صحيا ولا خلفيات اخرى لغيابه”.

وختم: “سنطلع الرئيس بري في منتصف الاسبوع على ما استمعنا اليه بلقاءاتنا مع الكتل وسنطرح بعض الاجابات عليه”.