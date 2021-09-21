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السفير الياباني خلال لقائه وزير الصحة: "الصديق وقت الضيق"

21 - سبتمبر - 2021
وزير الصحة والسفير الياباني

وزير الصحة والسفير الياباني

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غرّد وزير الصحة الدكتور فراس أبيض عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً:

“اللقاء مع سعادة السفير تاكشي أوكوبو كان مثمراً. كامل الشكر والتقدير على ما قدمته وتقدمه اليابان لدعم القطاع الصحي، وخصوصا المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الأولية، مباشرة أو عن طريق منظمة الصحة العالمية وغيرها”.

وكان السفير الياباني نشر صور اللقاء وقال عبر حسابه على “تويتر”: “تشرفت بلقاء وزير الصحة الجديد د. فراس أبيض كأول سفير اجنبي منذ بدء ممارسه مهامه. تبادلنا الآراء في كيفيه تنسيق دعم خدمات الرعاية الصحية في ظل التحديات المتعددة. ستقف اليابان دوماً بجانب لبنان كما اقول دوماً “الصديق وقت الضيق”. خطوه اولى ممتازه نحو الشراكة”.

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