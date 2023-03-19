السفير غبريال يجول في المتن الأعلى.. ويُبدي تأثّره بـ "أرض أجداده"

جال رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان، السفير الأميركي المتقاعد إدوارد غبريال في المتن الأعلى، برفقة عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي، حيث زارا بلدة حاصبيا التي تتحدر منها والدته وبلدة صاليما التي يتحدر منها والده.

للمناسبة، أقام رئيس بلدية حاصبيا جوزف نصّار حفل غداء على شرف الوفد الزائر. انتقل من بعدها الحاضرون إلى صاليما حيث أقيم له استقبال حاشد في صالون كنيسة السيدة. انتقل بعدها الجميع لزيارة سراي الأمراء اللمعيين ومن بعدها إلى كنيسة يوحنا مارون التي شيدت عام ١٦٥٨.

هذا وأبدى السفير غابريال شكره وتأثره بفعل الاستقبال الحار والحاشد في أرض أجداده.

كما تخلل اللقاء كلمة لبو عاصي طالب فيها بإيلاء التفاتة خاصة من الولايات المتحدة والجمعيات التي تدور في فلكها لمنطقة المتن الأعلى، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والطرق، وأبدى السفير غابريال كل استعداد في هذا المجال.