السفير غملوش لأمين معلوف: أنت تقودنا الى العالمية بينما يقودنا مسؤولونا الى القعر

اعتبر السفير العالمي للسلام حسين غملوش، ان الخبر الذي نشرته صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” حول ارتفاع حظوظ الكاتب اللبناني الفرنسي أمين معلوف بتبوؤ منصب السكرتير الدائم للأكاديمية الفرنسية، “يشكل بارقة أمل في عتمة الاحداث الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان”.

وتابع في بيان: “عرف اللبناني منذ القدم بنزعته الى الهجرة في كل مرة كان يشعر انه مهدد في حريته، كونه غير قادر على العيش في كنف سلطة سياسية فاسدة تحرمه أبسط حقوقه ومقومات حياته، هو الذي أفاض الله عليه نعما كثيرة أهمها حب التعلم الذي كان يطلبه “ولو في الصين”. في الظاهر ترك اللبناني بلده ولكنه ظل متعلقا به قلبا وقالبا فكان يغدق في ارسال الأموال الى وطنه الام عندما كانت تشتد الازمات، فشكل طوق النجاة في احلك الظروف واشدها وطأة”.

أضاف: “لم تحرك السلطة ساكنا لحل معضلة هجرة المثقفين رغم كل الدراسات والاستطلاعات التي حذرت من تداعيات هذا الموضوع، فقد نشرت مجلة فورين بوليسي الأميركية استطلاعا أجرته العام 2020 اظهر رغبة 77 في المئة من الشباب اللبناني في الخروج من بلدهم، متقدمين على 54 في المئة من الشبان السوريين و58 في المئة من الشبان الفلسطينيين، كذلك حذر البنك الدولي من ان هجرة الادمغة أصبحت خيارا يائسا بشكل متزايد في لبنان، وهكذا أخذ لبنان يفقد شيئا فشيئا اهم موارده التي لا تنضب ألا وهي الموارد البشرية”.

ورأى غملوش ان تشجيع شباب لبنان على البقاء في ارضهم يتم بوضع سياسة إصلاحية في كل القطاعات، ومنها تعزيز التعليم والبحث العلمي لجذب العقول الشابة، تحسين البيئة السياسية وتعزيز الامن والأمان، تشجيع الاستثمار في القطاعات الرقمية والتكنولوجيا، تحسين بيئة الاعمال لجذب الشركات إضافة الى تحسين البنية التحتية بما في ذلك النقل والاتصالات والكهرباء من اجل تحسين جودة الحياة.

وقال: “هاجرت الادمغة بلادي نحو أخرى احتضنتها وراكمت لديها الرأسمال البشري اللبناني الذي اغنى مختبراتها باكتشافاته العلمية، وأبدع وأعطى بكل وفاء وإخلاص بلده الثاني الذي لم يحرمه في المقابل حقه بحياة كريمة”.

وختم غملوش: “أمين معلوف انت فخر لبنان وصورته البهية، جعلتنا نعتز بلبنانيتنا بينما جعلنا مسؤولونا نخجل بها. فالى الامام وان شاء الله نقدم لك التهاني القلبية في 28 من الحالي، بتبوئك هذا المنصب تقودنا الى العالمية بينما يقودنا مسؤولونا الى القعر”.