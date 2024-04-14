السفير غملوش لرؤساء الأحزاب: توقفوا عن حقن النفوس وان لم تستطيعوا فاعتزلوا

اعتبر السفير العالمي للسلام حسين غملوش، في بيان، أن “ما يجري على الساحة اللبنانية من قتل وفتن متنقلة وتحريض طائفي ومذهبي غير مقبول بكل المعايير، وهو يعيدنا بالاذهان الى ذكرى الحرب اللبنانية، ويدل على ان اي من الافرقاء لم يتعظ من الحروب التي مرت علينا، ويؤكد المقولة بان امراء الحرب لا يستطيعون ان يصنعوا السلام”.

وتوجه الى قادة الاحزاب: “توقفوا عن حقن النفوس، استخدموا في خطاباتكم مصطلحات تدعو الى السلام والتهدئة. فالدعوة الى التسامح والغفران من شيم الاقوياء بينما دعوات الحقد وحقن النفوس لا يلجأ اليها الا الضعفاء. إرحموا البشر والحجر في هذا البلد الجريح، وان لم تستطيعوا فاعتزلوا مراكزكم واتركوها لاناس تؤمن بأهميتها، فقد حولتم التعددية الحزبية التي هي في صلب العملية الديموقراطية الى نقمة”.

ودعا الشباب الى عدم الانجرار وراء الخطابات الرنانة التي تتوجه الى الغرائز والعاطفة، وقال: “كونوا منطقيين، آمنوا فقط بلبنان وتذكروا ما عاشه اهاليكم من ويلات الحروب ومآسيها. أنتم اولاد الحياة على اكتافكم سيبنى لبنان القائم من الموت. أنتم ستحددون مستقبل بلدكم”.

وخلص غملوش الى أنه “كي تستقيم الامور على الدولة الغائبة او المغيبة، ان تستعيد دورها على الصعد الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية، والا ستذهب دماء جميع اللبنانيين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم هدرا”.

وختم: “نشكركم يا زعماء الاحزاب – الطوائف على كل الخراب الذي خلفتموه في بلادي، ونردد مع جبران خليل جبران: “ويل لامة مقسمة الى اجزاء وكل جزء يحسب نفسه فيها أمة”.