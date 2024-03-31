السفير غملوش هنّأ بالفصح: لنجعل من هذا العيد فرصة لتقدير تنوعنا

هنّأ السفير العالمي للسلام حسين غملوش اللبنانيين عموماً والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي بحلول عيد الفصح، وقال في بيان: “في هذا اليوم المبارك نستذكر قيم التسامح والمحبة التي تجمعنا كاخوة في الانسانية. في قلب الاسلام والمسيحية تتجسد رسالة السلام التي تعلمنا ان نقف بجانب بعضنا البعض، ونتقاسم الفرح والحزن ونبني مجتمعا يسوده الاحترام المتبادل والتفاهم وتقبل الاخر على اختلاف مشاربه وانتماءاته”.

وتابع: “لنجعل من هذا العيد فرصة لتقدير تنوعنا وتعميق روابط التواصل بيننا فنعمل معا من اجل عالم يسوده السلام والمحبة. ولنعاهد انفسنا على ان ننظر الى بعضنا على اساس اننا مواطنون نختلف في طريقة الصلاة فيما نلتقي على قيم الانتماء للوطن”.

وختم غملوش: “فلنجعل من قيامة السيد المسيح مناسبة لنبذ الخلافات وتعزيز الوحدة والتسامح في مجتمعنا”.