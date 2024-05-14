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السفير هاشم أولم على شرف مخزومي والوفد المعارض: لضرورة عزل لبنان عمّا يحصل في غزة

منذ 37 ثانية
النائب فؤاد مخزومي

النائب فؤاد مخزومي

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أولم مندوب لبنان بالوكالة في الأمم المتحدة في نيويورك السفير هادي هاشم في دارته، على شرف النائب فؤاد مخزومي والوفد النيابي المعارض، بحضور ممثلي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وسفراء أميركا، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، والدانمارك، والأردن، ومصر، والنروج وقبرص، وسفراء أصدقاء لبنان. وتخلل العشاء بحث في آخر التطورات في المنطقة.

وأفاد المكتب الإعلامي للنائب مخزومي بأن “الوفد أكد ضرورة عزل لبنان عما يحصل في غزة وأهمية تطبيق القرار 1701. كما تم التركيز على ملف النازحين السوريين لجهة إيجاد حلول قريبة تخفف من وطأة الأزمة التي يعيشها لبنان من جراء تداعيات هذا الملف”.

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