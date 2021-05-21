السفير وليد بخاري استقبل شخصيات ووفوداً متضامنة مع المملكة

استقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري بعد ظهر اليوم، في دارته باليرزة، وفدا من حزب النجادة الذي صرح رئيسه محمد فيومي على الاثر: “جئنا الى عرين بلاد الحرمين الشريفين وحصن العروبة لنظهر للاخرين اننا والمملكة العربية السعودية جسد واحد وشعب واحد وروابط وجدانية وامتداد لعمق لا تنفصم عراه”.

زيدان

كما التقى رئيس جوقة الشرف الفرنسية في البلاد العربية عمر زيدان يرافقه العميد الركن خالد حمادة.

حركة الأرز

واستقبل البخاري وفدا من المكتب السياسي والمكتب التنظيمي العام لحركة “الأرز” برئاسة عادل بيان، أكد تضامنه مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أن “ما يجمع السعودية ولبنان حال تآخ روحية من صنع الله عز وجل”. وقال: “المملكة لم ولن تتخلى عن لبنان يوما، وستقف الى جانبه في ازمته الاقتصادية، وسعادة السفير له اليد الطولى لإعادة العلاقة الى سابق عهدها”.

وفود لبنانية في السفارة السعودية… والتضامن سيد الموقف

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أضاف: “نعتز بأننا عرب وبلد عربي وجزء لا يتجزأ من العالم العربي”.

وفود

وكان البخاري استقبل وفداً من عرب وادي خالد، كما التقى وفدا من “دار الايتام الاسلامية” برئاسة الوزير السابق خالد قباني، تحدث باسمه رئيس عمدة دار الايتام فاروق جبر فقال: “يوم عظيم ان نزور السفارة السعودية في لبنان في هذه الايام التي نحتاج جميعنا الى بعضنا البعض. ونحن في لبنان نقدر دائما وابدا منذ نشاة المملكة العربية السعودية الى اليوم وهي سند للبنان وللعرب وعضد لهم اجمعين. ولذلك نرى دائما من الواجب ان نكرر اعترافنا وشكرنا وتقديرنا لكل ما فعلته المملكة العربية السعودية للبنان واللبنانيين الذين عاشوا وعملوا في السعودية واخلصوا لها. ونحن نفتخر بأننا في لبنان لدينا جالية كبيرة على مر العقود كانت فاعلة وعاملة بصدق واخلاص للمملكة العربية السعودية”.

كذلك زاره وفد من اتحاد العشائر العربية في لبنان برئاسة جاسم العسكر، المحافظ السابق لبيروت القاضي زياد شبيب، وفود شعبية ودينية وشخصيات من مختلف المناطق.