السفير وليد بخاري استقبل وفداً من مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية

استقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري اليوم في دارته باليرزة وفداً من مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية برئاسة الأمين العام للمجلس فادي قاصوف، بحضور رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق.

وأعلن وفد المجلس خلال اللقاء وقوفه الى جانب للمملكة ورفضه الشديد للحملات المغرضة التي تتعرض لها بين الحين والآخر.

وطلب الوفد من السفير بخاري التدخل لدى القيادات المعنية في بلاده لرفع حظر السفر من المملكة الى لبنان مع انخفاض اعداد المصابين بكورونا في لبنان.

واشار بيان المجلس الى ان السفير السعودي وعد برفع توصية في هذا الأمر.

وإذ أبدى وفد المجلس تفهمّه الكامل للقرارات التي اتخذته المملكة بحظر دخول المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية الى أراضيها بعد اكتشاف المخدرات في شحنة الرمان، طلب من السفير بخاري مراجعة هذه القرارات مع التزام الجانب اللبناني بتنفيذ إجراءات صارمة تمنع تهريب المخدرات في المنتجات اللبنانية المصدرة الى المملكة.

واشار البيان الى ان اللقاء الذي استمر لساعتين كاملتين ناقش بجو من الوّد والصراحة كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تنمية وتقوية العلاقات بين البلدين الشقيقين، وقد لمس الوفد مدى محبة السفير البخاري للبنان وتعاطفه معه للخروج من أزماته المتلاحقة.