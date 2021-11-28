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“السفينة” و”الجرثومة” في قبضة الجيش

28 - نوفمبر - 2021
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أوقفت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات خلال عمليات دهم منازل تجار مخدرات في منطقة المرح – الهرمل كلاً من (ح.ف.ع) و(ح.ف.ع) الملقب بالسفينة و(ح.ش.ع) الملقب بالجرثومة، المطلوبين بتهم الاتجار بالمخدرات وترويج حبوب الكابتاغون والفرامبواز وحشيشة الكيف والماريغوانا بالإضافة إلى قيامهم بعمليات سرقة. وضبطت كمية من حشيشة الكيف والماريغوانا والأسلحة الحربية.

كما أوقفت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، في منطقة حوش السيد علي – الهرمل، كلاً من المواطنَين (ع.س) و (و.م) المطلوبين بجرم تهريب أشخاص وفتح معابر غير شرعية وعمليات خطف وإطلاق النار، وأوقفت السوري (ع.ع) الذي كان برفقتهما بعد أن تمّ تهريبه من داخل الأراضي السورية.

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