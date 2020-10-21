السلطات التركية تقدم هبة للجيش اللبناني

أقيم قبل ظهر اليوم في مديرية العتاد حفل تسلم كمية من الذخيرة من عيارات مختلفة مقدمة هبة من السلطات التركية للجيش، في حضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن زياد نصر ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفير التركي هاكان تشاكيل وعدد من الضباط.

وأكد السفير تشاكيل “أهمية التعاون بين الجيشين اللبناني والتركي”، مؤكدا التزام بلاده “مواصلة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني”.

وألقى العميد الركن نصر كلمة، قال فيها: “تعتبر ذخائر الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي نتسلمها اليوم مهمة لتعزيز قدرات مؤسستنا، وخصوصا لناحية العمليات الأمنية التي تقوم أساسا على المقاتل الفردي، وتشكل جزءا أساسيا من جهود الجيش لصون الاستقرار ومكافحة الإرهاب والتصدي للاعتداءات الخارجية”.

واضاف: “لا شك في أن هذه المبادرة ومثيلاتها نابعة من الثقة التي توليها دولة تركيا لنا، وهي ثقة غالية نقدرها أشد تقدير”.

وتلا العميد الركن نصر كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلمه إلى السفير التركي وقدم له درعا تذكارية تقديرا لجهوده المبذولة في هذا الإطار.