السمكة المنتفخة في لبنان.. ووزارة الصحة تحذر!

صدر عن المكتب الإعلامي ل​وزارة الصحة العامة​ بيان أبدى “شديد الأسف لوفاة شخص وإصابة آخر نتيجة تناول وجبة من السمك، تبين أنها من نوع “السمكة المنتفخة Puffer Fish” السامة”.

ونبهت الوزارة، من “احتواء بحر لبنان على هذا النوع من السمك السام”، وطالبت الصيادين كما المستهلكين بـ “ضرورة التدقيق في أنواع السمك الذي يبيعونه أو يشترونه، بحيث من المفضل أن يكون السمك مقسما بحسب أنواعه المعروفة من العموم”.

وتنشر وزارة الصحة العامة مرفقا بالبيان صورا لـ”السمكة المنتفخة Puffer Fish” لتسهيل تحديدها والحذر منها.

معلومات مهمة عن السمكة المنتفخة

تعتبر هذه السمكة شديدة السمية للإنسان ما لم يتم تنظيفها بشكل صحيح من قبل متخصص. يَحدث التسمم من السمكة المنتفخة بعد تناول الإنسان لأجزاء من السمكة تحتوي على سم التيترودوتوكسين. يوجد هذا السم بشكل أساسي في المبيض والخصيتين والكبد والأمعاء والجلد. إذا لم يتم اتخاذ العناية المناسبة أثناء تنظيف الأسماك ، يمكن أن ينتشر السم أيضًا إلى اللحم.

التيترودوتوكسين هو سم عصبي ، وهو أخطر بكثير من السيانيد. يحجب السم قنوات الصوديوم في الخلايا العصبية ، مما يقيد الأداء السليم للأعصاب في الجسم. عندما تتلف الأعصاب ، تفقد العضلات قدرتها على التحكم في حركة العضلات ، مما يؤدي إلى الاختناق وحتى فشل القلب. لسوء الحظ ، لا يوجد ترياق لتسمم السمكة المنتفخة. العلاج الوحيد هو الانتظار حتى يفرز الجسم السم بشكل طبيعي من نظامه.