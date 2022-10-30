السنيورة: توقيع مرسوم استقالة الحكومة "لزوم ما لا يلزم"

أوضح رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أنّ “الحكومة تعتبر مُستقيلة عند إنتخاب مجلس نيابي جديد”، معتبرًا أنّ “المرسوم الذي وقّعه رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم الأحد هو لزوم ما لا يلزم”.

وقال السنيورة في حديث لـ”الجديد”: “عون كان يُفترض به أن يكون فوق الجميع ولكنه تصرف كأنه رئيس فريق أو حزب، وفي خطابه اليوم كان يتصرف كأنه رئيسا لمجموعة التيار الوطني الحر”.

واضاف: “الذي يحل المشكلة هو إنتخاب رئيس للجمهورية وليس الضياع في دهاليز المشكلات التي لا ينبثق عنها انتخاب صحيح لرئيس الجمهورية”.

وعن إتفاق ترسيم الحدود البحرية، رأى السنيورة أنّ “لبنان أضاع 13 سنة في عملية التراشق واتهامات التخوين في وقت كانت اسرائيل تعمل لتستخرج النفط”.