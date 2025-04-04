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السنيورة: لا يمكن القبول باستمرار الاستباحة من قبل إسرائيل

4 - أبريل - 2025
فؤاد السنيورة

فؤاد السنيورة

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أبدى الرئيس فؤاد السنيورة “استنكاره وإدانته للاعتداءات والإجرام الإسرائيلي المتكرّر على لبنان، والذي استهدف فجر اليوم شقة سكنية أسفرت عن استشهاد مدنيين أبرياء، وروَّعت الآمنين في مدينة صيدا”.

أضاف افي بيان: “لا يمكن القبول باستمرار هذه الاستباحة للبنان من قبل إسرائيل، وإذا كان المطلوب تنفيذ القرار الدولي 1701، فإنَّ إسرائيل هي المنتهك الأول لهذا القرار، وكذلك للتفاهم الذي تمَّ التوصل إليه لتنفيذ هذا القرار بالاتفاق مع الراعيين الدوليين، اللذين يتوجّب عليهما الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات”.

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