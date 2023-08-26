السنيورة نعى طلال سلمان: كان نموذجًا فريدًا ومحترمًا في الصحافة

نعى الرئيس فؤاد السنيورة، ناشر ومؤسس جريدة “السفير” طلال سلمان، قائلًا: “خسر لبنان والوطن العربي بوفاة طلال سلمان قامة من القامات الكبيرة في الصحافة الطليعية والمناضلة ورائدًا من رواد التحديث والتقدم الإعلامي العربي”.

السنيورة أضاف: “كان طلال سلمان نموذجًا فريدًا ومحترمًا في الصحافة اللبنانية والعربية، انطلق في مسيرته من الصفوف الأولى محررًا وكاتبًا ثم مديرًا للتحرير ومبدعًا إلى أن أسس جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان متقدمًا وبسرعة مع صحيفته إلى الصفوف الأولى، جاعلًا من السفير جريدة لا يمكن الاستغناء عنها أو تفويت عدد من أعدادها، في بلد الصحف الأولى في الوطن العربي وصوت الذين لا صوت لهم”.

وتابع: “كان المواطن في عز الأزمات ينتظر جريدة السفير كما ينتظر ربطة الخبز، فكانت صحيفة رائدة في الأخبار والتحليل والموقف، وهي سر نجاح طلال سلمان الذي غادرنا بالأمس وكان مدرسة في الإقدام والشجاعة وفي مقدمة من حمل الراية العربية التقدمية والمتنورة الرائدة”.

وختم السنيورة: “حين أيقن طلال سلمان أن الظروف لم تعد تسمح في استمرار السفير بنفس المستوى الذي صدرت به، كانت له كل الشجاعة والإقدام أن يتخذ القرار المرّ ويتجرع العلقم، فكان قرار الإقفال ووقف التجربة الأحب إلى قلبه في لحظة قدرته وقبل أن تغلبه الظروف فخرج فارسًا شريفًا متميزًا. رحم الله طلال سلمان الصديق والأخ والمناضل الذي سيبقى صوته وصوت جريدته وتجربتها ماثلًا ويتردد في كل أرجاء لبنان والوطن العربي”.