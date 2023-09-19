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السوداني لميقاتي: العراق يدعم جهود لبنان لتجاوز الأزمات

منذ 35 دقيقة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونظيره العراقي محمد شياع السوداني

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونظيره العراقي محمد شياع السوداني

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التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين.

وشهد اللقاء التباحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تدعيم الشراكة بينهما على مختلف الصعد والمجالات.

وأكد السوداني دعم العراق لاستقرار لبنان وجهوده في تجاوز التحديات الاقتصادية وآثار الأزمات الإقليمية والعالمية، من منطلق المواقف المبدئية تجاه الأشقاء، وأهمية تنمية التكامل الاقتصادي وترسيخ أواصر التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين العراقي واللبناني.

من جانبه، ثمّن ميقاتي مواقف العراق المساندة واستمرار الدعم الذي يقدمه للبنان، مشيرًا إلى أهمية الانفتاح على المزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية ذات النفع المتبادل، فضلًا عن التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الاقتصادية وتبعات الأزمات العالمية والتغيرات المناخية التي طالت دول المنطقة.

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