السياحة: اجراء مسح ميداني للمؤسسات السياحية المتضررة في بيروت

وزارة السياحة
وزارة السياحة

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أعلنت وزارة السياحة، في بيان، أنه بعد إجراء الكشوفات من قبل الجيش والهيئة العليا للاغاثة وبالتنسيق مع الاجهزة والنقابات المختصة، كلفت مفتشي الضابطة السياحية والتجهيز السياحي كافة اجراء كشف ومسح ميداني للاضرار الواقعة على المؤسسات السياحية والواقعة ضمن نطاق بيروت الكبرى بكل فئاتها.

وأوضحت أنه يجري متابعة رؤساء الوحدات لعملية المسح والاجراءات الميدانية من أجل حسن سير العمل وتقديم تقرير مفصل موثق بصور حول الاضرار الواقعة على المؤسسات السياحية خلال مهلة أسبوع من تاريخه.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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