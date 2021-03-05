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السياحة: سنقفل مراكز التزلّج المخالفة

5 - مارس - 2021
آخر تحديث: 5 - مارس - 2021 4:08 مساءً
التزلج في لبنان

التزلج في لبنان

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أعلنت وزارة السياحة في بيان، عن قرارها بفتح تحقيق من قبل مصلحة الضابطة السياحية والشرطة السياحية مع أصحاب مراكز التزلّج، وذلك بعد انتشار صور تظهر اكتظاظاً كبيراً لروّاد التزلّج في لبنان اليوم.

وأكدت الوزارة أن أعداد المواطنين الذين تقدموا بطلبات إذن لزيارة مراكز التزلج هي أقل بكثير من تلك التي ظهرت في الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتذكر الوزارة أنها وعلى الرغم من الأوضاع الصحية الدقيقة والخطيرة التي تمرّ بها البلاد، فهي تقوم بكل ما يلزم للحفاظ على ما تبقى من القطاع السياحي، وذلك إحساساً منها بالمسؤولية تجاه الموظفين في هذا القطاع، إلاّ أنها مضطرة إلى اتخاذ قرار الإقفال بالشمع الأحمر بحق كل مؤسسة مخالفة للشروط والمعايير الموضوعة من السلطات واللجان المعنية.

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