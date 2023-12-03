الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
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ازدياد عمليات سرقة "إطارات السيارات".. والأمن يلقي القبض على أحد المتورطين

منذ ساعتين
سرقة عواجل السيارات

سرقة عواجل السيارات

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بعد أن كثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة إطارات السيارات في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان، كثّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي دوريّاتها في المناطق التي تكثُر فيها تلك العمليات للعمل على توقيف المتورّط فيها.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي أجرتها، توصّلت إلى تحديد هويّة المشتبه فيه، وهو المدعو: ف. م. (من مواليد عام ١٩٩٤، سوري) هو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، وترويج عملة مزيّفة.

بتاريخ ٢٤ – ١١ – ۲۰۲۳، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود، في أثناء تنفيذ عملية سرقة إطارات سيارة نوع غولف في محلة فرن الشّبّاك، وتم ضبط فان لون فضي يستخدمه لنقل الإطارات المسروقة.

تمّ ضبط أدوات السّرقة (رافعة “عفريت”، “مفتاح جنط”، قطّاعة وأحجار لرفع السيارات).

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة إطارات السّيّارات في محلّة عين الرّمانة وبخاصةٍ السّيّارات من أنواع: كيا، مازدا، نيسان وغولف.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.

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