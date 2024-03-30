السيارة طارت في الهواء.. تفاصيل جديدة عن استهداف آلية اليونيفيل بجنوب لبنان

قالت قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان إن ثلاثة مراقبين تابعين للأمم المتحدة ومترجما أصيبوا (السبت 30-3-2024) عندما انفجرت قذيفة بالقرب منهم بينما كانوا في دورية سيرا على الأقدام في جنوب لبنان.

فيما أكد مصدران أمنيان لوكالة رويترز في وقت سابق إن المراقبين أصيبوا في غارة إسرائيلية.

وقال المصدران الأمنيان إن الحادث وقع خارج بلدة رميش الحدودية بجنوب لبنان. وقال أحد المصدرين إن السيارة كانت تقل ثلاثة من المراقبين الفنيين التابعين للأمم المتحدة ومترجما لبنانيا.

وصرح ميلاد العلم رئيس بلدية رميش‭‭ ‬‬لرويترز بأنه تحدث مع المترجم وأكد أن حالته مستقرة.

وقال “سمعنا صوت انفجار وشفنا سيارة الأمم عم تطير من حدنا. أخذوا الأجانب على مستشفيات بصور وبيروت عبر سيارة إسعاف ومروحية”، دون الإدلاء بتفاصيل عن حالتهم.

وأكدت اليونيفيل في بيانها بعد الحادثة أنها لا تزال تحقق في مصدر الانفجار، معتبرة أن استهداف قوات حفظ السلام “غير مقبول”.

ونفى الجيش الإسرائيلي تورطه في الواقعة. وقال في بيان “خلافا لما تم نشره في لبنان، الجيش لم يستهدف أي سيارة لقوات اليونيفيل في منطقة رميش”.

وتراقب هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وهي ليست مسلحة، الخط الأزرق الذي يرسم الحدود بين لبنان وإسرائيل. أما اليونيفيل فهي قوة مسلحة معنية بحفظ السلام.