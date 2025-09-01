السيدة الأولى: الدولة كانت "منهارة" وكي نبنيها نحتاج إلى الوقت

أكدت السيدة الأولى اللبنانية، نعمت عون، في أول مقابلة تلفزيونية لها، أن حياتها تغيّرت بعد تولّي هذا الدور، معتبرة أنّ المسؤولية أصبحت وطنية في ظل توقعات الشعب من العهد الجديد.

وأوضحت أنها كانت طالبة في الجامعة اللبنانية، ما أكسبها اطلاعاً على تحديات الطلاب، مشيرة إلى أنّ صوتها مؤثر رغم عدم امتلاكها سلطة تشريعية، وأن فريقها متجانس وكفوء ويعمل دون أعباء على الدولة.

كما أعربت عون عن احترامها للسيدات الأولى السابقات، مؤكدة أن كل واحدة منهن أنجزت أعمالها في موقعها، لكن التطوّر التكنولوجي لم يكن متاحاً حينها لإظهار نشاطاتهنّ كما يحدث اليوم.

وأكدت السيدة الأولى رفضها القاطع لزواج القاصرات وجريمة الشرف، معتبرة إياهما أشكالًا من العنف الجسدي والنفسي.

وأوضحت أن فريقها يعمل على مشروع يمنع تزويج الفتاة قبل سنّ الـ18، مشددة على أن لا أحد يحق له الإدانة خارج نطاق القانون، وأن كل جريمة تُحاكم عبر القضاء المختص.

وأضافت السيدة عون : “الدولة كانت “منهارة” وكي نبنيها نحتاج إلى الوقت ولذلك أقول دائماً “يجب أن نعطي وقت للوقت” ونعمل على مشروع المواطنية وسيتم إطلاقه في شهر تشرين الأوّل”.

وتابعت: “أتمنى على كل عائلة لبنانية أن تأخذ الجيش اللبناني مثالاً وأن تطبقه في بيتها”.

وقالت السيدة الأولى: “أنا لا أملك لا سلطة تشريعية ولا سلطة تنفيذية ولكن أملك صوتًا”.

كما أشارت إلى أن “موضوع السجون أتابعه ونعمل على مشروع تأهيل السجون وتحسينهم ضمن الممكن كما نعمل على مشروع ثانٍ يؤمّن سجونًا للأمّهات وأولادهنّ”.

وفي سياق حديثها، قالت السيدة الأولى: “مار شربل لم يتركني يومًا ولن يترك لبنان ولي تجربة شخصية معه”.

وقالت: “نتعاطف مع كل شخص تهجر أو تدمر منزله لأننا مررنا بالأمر نفسه”.