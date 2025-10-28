الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السيدة الأولى نعمت عون تستقبل وفد اتحاد التايكواندو وتدعم لاعبة أولمبياد الصم

منذ ساعتين
السيدة الأولى نعمت عون تستقبل وفد اتحاد التايكواندو وتدعم لاعبة أولمبياد الصم-الوكالة الوطنية

السيدة الأولى نعمت عون تستقبل وفد اتحاد التايكواندو وتدعم لاعبة أولمبياد الصم-الوكالة الوطنية

A A A
طباعة المقال

استقبلت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون وفد اتحاد التايكواندو برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة في قصر بعبدا.

وضمّ الوفد اللاعبة الدولية ليتيسيا عون(خامسة اولمبياد باريس 2024) واللاعبة الدولية السابقة رئيسة لجنة الشباب في الاتحاد اللبناني وعضو لجنة الشباب في الاتحاد الآسيوي أندريا باولي (شاركت في أولمبياد لندن عام 2012) واللاعبة سارة صليبا(18 سنة) التي ستشارك في أولمبياد الصم الذي سيقام في شهر تشرين الثاني المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو وذويها .

في البداية، رحبّت عون بالوفد وتمنّت التوفيق للاعبة صليبا في الاستحقاق الأولمبي المقبل وأن تحقق نتائج جيدة في اليابان. واعتبرت ان اللاعبة صليبا هي صورة عن الارادة والتصميم لدى الرياضيات اللبنانيات ونجحت في التأهل الى أولمبياد الصم على الرغم من جميع الصعوبات. ثم وضع الدكتور ظريفة السيدة الأولى في اجواء مسيرة رياضة التايكواندو اللبنانية والانجازات المحققة في السنوات الاخيرة على الصعيد الخارجي وانتشار اللعبة على مساحة الوطن. كما وضعها في اجواء تحضيرات واستعدادات اللاعبة صليبا آملاً تحقيق نتيجة جيدة في أولمبياد الصم المقبل الذي يصادف الذكرى المئوية على انطلاقه في باريس.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

قوة مشتركة من اليونيفيل والجيش اللبناني
الجيش يزيل ساترًا ترابيًا للعدو الإسرائيلي في مركبا بالتنسيق مع اليونيفيل
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك الراعي يستقبل الوزير يوسف سلامه ومهندس كهرباء زحلة ويبحثون أوضاع لبنان
نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب
جلسة مجلس النواب اليوم تُرفع لعدم اكتمال النصاب

الأكثر قراءة

مؤشر زلزال
زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
سهل البقاع
فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟