السيدة نعمت عون تبحث مع GIZ تعزيز التعاون لتمكين المرأة اللبنانية ومكافحة العنف

منذ 39 دقيقة
السيدة الأولى نعمت عون

السيدة الأولى نعمت عون

التقت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، نائبة رئيس مجلس إدارة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) إنغريد-غابرييلا هوفن، بحضور نائبة رئيسة الهيئة السفيرة سحر بعاصيري سلام، ومدير قسم الشرق الأوسط في GIZ توماس مولير، ومدير مكتب الوكالة في لبنان ماتيس فاغنر.

اللقاء، الذي خُصّص للتعارف وبحث سبل تعزيز التعاون، ركّز على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء اللبنانيات، إضافةً إلى استمرار التواصل مع شبكة السيدات الناشطات محليًا اللواتي شاركن في برامج تدريبية سابقة نفّذتها الهيئة بالتعاون مع GIZ وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون المستقبلي في مشاريع تُعنى بتعزيز دور المرأة، والحدّ من العنف ضد النساء والفتيات، ودعم الصحة النفسية من خلال برامج الدعم النفسي والاجتماعي.

وأكدت السيدة عون في ختام اللقاء على أهمية الشراكات الدولية التي تساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، داعيةً إلى مواصلة الجهود المشتركة لتمكين النساء اللبنانيات في مختلف المجالات.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

