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السيد علي الأمين لحزب الله: سلّم سلاحك.. وتهديداتك لن ترهبنا

منذ 5 دقائق
السيد علي الأمين

السيد علي الأمين

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طالب العلامة السيد علي الأمين بـ”مزيد من التعاون والتضامن بين ابناء الانتفاضة السلمية، وبالمؤازرة الدولية لها لتحقيق مطالبها واحداث التغيير الايجابي”.

وأكد العلامة الأمين أن تهديدات “حزب الله” لن ترهبه، معتبرا أن “كل تلك التهديدات والاتهامات بالعمالة والخيانة جاءت لصرف الأنظار عن المطالب المشروعة لانتفاضة الشعب اللبناني”.

وشدد في في حديث إلى جريدة “اليوم”، على أن “حزب الله يتحمل الجزء الأكبر مما وصلت إليه البلاد، وما كان لينجح في جر لبنان ليكون ساحة نفوذ للنظام الإيراني وإبعاده عن محيطه العربي لولا وجود حلفاء له في السلطة والنظام، شكلوا له ولسلاحه وتدخلاته في المنطقة الغطاء القانوني من خلال مشاركتهم له في الحكومات المتعددة تحت عناوين الوحدة الوطنية والمحاصصات الطائفية”.

ودعا الأمين “حزب الله” إلى “تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية لتكون وحدها المسؤولة عن بسط سلطتها على كامل أراضيها.”

يشار إلى أن القضاء رد الدعاوى المقدمة من “حزب الله” ضد العلامة الامين وتبين ان ملفاتها فارغة وملفقة وقد تأجلت الى العام 2021 وينتظر ان يبت بها القضاء نهائياً وردها بعد انتهاء الاقفال العام ووقف تعليق المهل.

 

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