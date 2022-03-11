السيد علي الأمين: ما تحصل عليه البشريّة بالتفاهم لا يقاس بما تحصل عليه بالحروب والنزاعات

نشر مجلس حكماء المسلمين عبر حسابه على تويتر تغريدة لسماحة السيد العلامة علي الأمين عضو في المجلس قائلا:

“إن مايمكن أن تحصل عليه البشريّة بالتفاهم بين الشعوب وبالسلام والتسامح بين الدول من أمنٍ وأمان وتقدم وعمران لا يقاس أبدا بما تحصل عليه بالحروب والنزاعات من المآسي والويلات”.

"إن مايمكن أن تحصل عليه البشريّة بالتفاهم بين الشعوب وبالسلام والتسامح بين الدول من أمنٍ وأمان وتقدم وعمران لا يقاس أبدا بما تحصل عليه بالحروب والنزاعات من المآسي والويلات" سماحة السيد العلامة علي الأمين عضو #مجلس_حكماء_المسلمين@SayyedAliElAmin pic.twitter.com/mNS3JPTOuy — مجلس حكماء المسلمين (@MuslimElders) March 11, 2022