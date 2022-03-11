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السيد علي الأمين: ما تحصل عليه البشريّة بالتفاهم لا يقاس بما تحصل عليه بالحروب والنزاعات

11 - مارس - 2022
العلامة السيد علي الأمين

العلامة السيد علي الأمين

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نشر مجلس حكماء المسلمين عبر حسابه على تويتر تغريدة لسماحة السيد العلامة علي الأمين عضو في المجلس قائلا:

“إن مايمكن أن تحصل عليه البشريّة بالتفاهم بين الشعوب وبالسلام والتسامح بين الدول من أمنٍ وأمان وتقدم وعمران لا يقاس أبدا بما تحصل عليه بالحروب والنزاعات من المآسي والويلات”.

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