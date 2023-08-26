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السيد: كان لي شرف قيادتها لسبع سنوات

منذ 12 دقيقة
النائب جميل السيد

النائب جميل السيد

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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة “X”: “أمس كان عيد الأمن العام، لهذه المديرية التي كان لي شرف قيادتها لسبع سنوات مكانة عزيزة على قلبي”.

وأضاف، “ذلك إننا انتشلناها من الأنقاض وحوّلناها منارة مميزة استدعت تصنيفها الأولى في الشرق الأوسط من قبل الأمم المتحدة عام 2004 كنموذج للمؤسسات النظيفة الراقية ولخدمة وكرامة المواطن وفوق أي تأثير سياسي، يومها، بين رضى المواطن ورضى الزعماء، اخترنا رضى المواطن فإنتقم الزعماء منا بشهود الزور”.

وتابع، “اليوم، في هذه المرحلة الانتقالية بقيادة اللواء بيسري، عسى أن يستطيع أن يصلح الأمور ويوقف الفساد والوساطات والإنهيار الوظيفي والمؤسساتي والأخلاقي الذي عانت منه هذه المؤسسة”.

وختم السيد، “مبروك لهذه المديرية عيدها”.

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